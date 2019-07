Vier verdachten dood moeder wijzen naar elkaar

Twee zussen en hun partners die worden verdacht van mishandeling en betrokkenheid bij de dood van hun (schoon)moeder, bleven dat laatste woensdag ontkennen voor de rechtbank Utrecht. Ze spraken elkaar tegen en beschuldigden elkaar. Het slachtoffer, de 58-jarige Soraya Gooyer, werd op 22 oktober 2017 dood gevonden in haar woning in de wijk Overvecht. Ze stierf door ‘samendrukkend geweld’ op haar hals en kaak, stelden deskundigen vast.

Aan het ernstige letsel - onder meer gebroken ribben, neus en kaak - bleek dat het slachtoffer gedurende een lange periode ernstig was mishandeld. De twee stellen woonden, met nog een gehandicapt zusje, in bij het slachtoffer in de kleine flat.

De verdachten hebben toegegeven dat ze de moeder hebben geslagen. Dochters Nicole (33) en Nadia H. (31) deden dat één keer en en het was niet meer dan een tik, zeiden ze op de zitting. Patrice C. (43), nu wonend in Den Haag, zou ook maar één keer hebben geslagen. Hij en partner Nicole wijzen voor het geweld naar Kevin N. (33), partner van Nadia, die het Openbaar Ministerie ook als hoofdverdachte ziet.