Vier verdachten aangehouden tijdens inval

De politie heeft dinsdagochtend vier verdachten aangehouden in en om Nijmegen tijdens een grootschalige inval waarbij wapens en hennepkwekerijen werden aangetroffen. Met 140 agenten doorzocht de politie in alle vroegte zeven woningen in Nijmegen, Malden, Plasmolen en Beuningen en een bedrijfspand in Heumen.

De verdachten zijn twee Nijmeegse mannen van 24 en 49 jaar, een 46-jarige inwoner van Malden en een man van 62 jaar uit Beuningen. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.

Tijdens de invallen nam de politie meerdere vuurwapens en munitie in beslag. Verder namen de agenten twee auto’s, computers, telefoons en een aanzienlijk geldbedrag mee. In een woning werden restanten van een hennepkwekerij gevonden. In de schuur van een ander huis trof de politie een hennepkwekerij met 34 planten aan.