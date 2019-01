Vier twintigers opgepakt om onlinewapenhandel

De Amsterdamse politie heeft vier twintigers opgepakt die worden verdacht van onlinehandel in vuurwapens. Bij doorzoekingen van de woningen van de verdachten zijn onder meer wapens, munitie en verdovende middelen aangetroffen.

Het onderzoek werd opgestart nadat bleek dat vuurwapens werden aangeboden op internet. Dinsdagochtend verrichtte de politie invallen op verschillende plekken in het land, meldde de politie vrijdag. De vier verdachten, in leeftijd variƫrend van 21 tot 29 jaar, zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Later vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.