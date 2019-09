Vier ton in verhuisdoos gevonden na overval

Na een woningoverval in Zwijndrecht heeft de politie in een verhuisdoos bijna 4 ton cash geld en vier Rolexen gevonden. De woning werd in de nacht van 12 op 13 september overvallen. De bewoner werd opgesloten in de kelder terwijl de drie overvallers het huis doorzochten. Toen ze weg waren, wist de bewoner zich te bevrijden.

De gewaarschuwde politie vond daarop de verhuisdoos met daarin onder meer biljetten van 500 euro. Dergelijke grote coupures worden vaak in verband gebracht met witwaspraktijken.

De politie onderzoekt of het geld afkomstig is uit de zware georganiseerde misdaad. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het Openbaar Ministerie maakt de vondst bekend, omdat er mogelijk mensen op zoek zijn naar het geld.