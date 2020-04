Vier ringstaartmaki’s geboren in Diergaarde Blijdorp

In een week tijd zijn in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp vier ringstaartmaki’s geboren. De vader van alle vier de diertjes is Leo, het enige volwassen mannetje in de groep. Hij kwam vorig jaar over uit Amersfoort. Alle jongen maken het goed, hun geslacht is nog onbekend, meldt de dierentuin.

De moeders van de pasgeboren maki’s zijn Ketaka, Kyra, Kely en Kanto. Na de geboorte houden de jonkies zich vast aan de buik van hun moeder. Na een week of twee verhuizen ze naar haar rug, totdat ze op eigen benen kunnen staan. De hele groep zorgt voor de jongen, die ook door andere vrouwtjes worden gedragen. De zoogtijd duurt zo’n tien weken.

De jongen werden geboren in het nieuwe Madagaskargedeelte. Ringstaartmaki’s komen uit Madagaskar en worden daar bedreigd. De bevolking van Madagaskar groeit snel en daardoor komen de dieren volgens de dierentuin meer en meer in de knel.

Momenteel is Diergaarde Blijdorp voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus.