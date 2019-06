Vier onderzoekers beloond met Spinozaprijs

De Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland, wordt dit jaar toegekend aan vier hoogleraren van de Universiteit Utrecht, de TU Delft, Amsterdam UMC en de Rijksuniversiteit Groningen. Voorzitter Stan Gielen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de winnaars vrijdag bekendgemaakt.

Zij mogen ieder 2,5 miljoen euro besteden aan hun wetenschappelijk onderzoek.

Historicus Bas van Bavel (Universiteit Utrecht) is volgens de NWO een van ’s werelds grootste experts op het gebied van sociaal-economische geschiedenis. „Zijn spraakmakende boek ‘De onzichtbare hand - hoe markteconomieën opkomen en neergaan’ biedt een geheel nieuwe visie op de rol van de markteconomie in onze samenleving”, aldus de organisatie.

Medisch bioloog Yvette van Kooyk (Amsterdam UMC) ontrafelde de manier waarop het immuunsysteem ontregeld raakt bij het ontstaan van kanker, auto-immuunziekten en infectieziekten zoals hiv/aids.

Hoogleraar Ronald Hanson (TU Delft) is een wereldleider op het gebied van zogeheten quantumnetwerken. „In meerdere opzienbarende experimenten wist hij afzonderlijke deeltjes zodanig aan elkaar te koppelen dat ze zich gedroegen als één deeltje, ook al zaten ze meer dan een kilometer uit elkaar.”

Amina Helmi van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met haar theorieën, modellen en experimenten „onze kennis over de vorm, structuur en geschiedenis van de Melkweg en nabijgelegen sterrenstelsels sterk vergroot”.

Elk jaar kent de NWO aan maximaal vier onderzoekers de Spinozaprijs toe voor hun baanbrekende en inspirerende werk. Er waren dit jaar 25 voordrachten. De uitreiking van de premies is op 2 oktober in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.