Vier negentigplussers lopen Vierdaagse

Vier wandelaars die ouder zijn dan negentig jaar starten op 18 juli bij de 101e Vierdaagse. Ze zijn de oudste deelnemers aan het wandelevenement. Er lopen ook 101 kinderen mee die dit jaar nog twaalf moeten worden, de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan de prestatietocht.

Dat zei marsleider Johan Willemstein woensdagmorgen op een bijeenkomst in Nijmegen. Voor Willemstein is de aanstaande Vierdaagse zijn laatste als marsleider. Hij hoopt in 2018 als wandelaar mee te doen aan de Vierdaagse.

Er staan 44.680 wandelaars ingeschreven voor het komende wandelevenement. Onder hen zijn 5200 militairen. Tachtiger Bert van der Lans uit NIjmegen probeert als eerste Vierdaagseloper ooit om voor de zeventigste keer te finishen.