Vier Nederlandse passagiers Diamond Princess weg uit Japan

Vier van de vijf Nederlandse passagiers op het cruiseschip Diamond Princess, dat in de haven van het Japanse Yokohama ligt, hebben Japan verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlands Zaken op Twitter. Eerder was al bekend dat alle vijf Nederlanders zijn getest op het nieuwe coronavirus en het niet hebben.

Bij aankomst in Nederland zullen de passagiers door de GGD nog twee weken worden gemonitord op eventuele ziekteverschijnselen. Ze hoeven niet in quarantaine.

De Diamond Princess arriveerde begin februari in Japan met zo’n 3700 mensen aan boord. Opvarenden brachten noodgedwongen twee weken door in quarantaine. Aan boord zijn de afgelopen weken ruim 540 besmettingen gemeld. De autoriteiten brachten die patiënten over naar ziekenhuizen.

Op woensdag mochten voor het eerst sinds het begin van de quarantaine honderden passagiers het schip verlaten.