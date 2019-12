Vier mensen opgepakt na achtervolging door Assen

Na een achtervolging met twee auto’s in Assen zijn vrijdagavond vier mensen opgepakt. Twee mensen raakten gewond.

Volgens de politie was er sprake van een verkeersruzie tussen de inzittenden van de twee auto’s. Daarom achtervolgden ze elkaar, zo meldde RTV Drenthe vrijdagavond.

De voertuigen botsten op een rotonde tegen elkaar, waarna de inzittenden op de vuist gingen. Daarbij werden volgens de politie slagwapens gebruikt.

Drie verdachten werden kort nadat de auto’s gecrasht waren opgepakt. Zij zaten allemaal in één auto. Een vierde verdachte, die in de andere auto zat, ging ervandoor. Hij is inmiddels ook aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie is er nog veel onduidelijkheid over hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe de ruzie is ontstaan. „De verdachten en de slachtoffers moeten eerst verhoord worden, voor we er meer over kunnen zeggen.”

Tijdens de achtervolging werd de voorste auto aangeduwd door de achterste. De voorste auto belandde vervolgens op het fietspad en reed een fietser en iemand op een scootmobiel aan. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.