Vier mensen in ziekenhuis door brand Almere

Een korte maar felle brand in een seniorenflat in Almere heeft vier mensen in het ziekenhuis doen belanden. Ze hebben rook ingeademd, aldus een woordvoerder van de brandweer. Een kat is door de brand overleden. Brandweerlieden hebben een andere kat gered.

De brand brak dinsdagavond uit in een appartement aan de Mozartweg. Bewoners van het complex moesten het pand verlaten. Voor hen is in de buurt opvang geregeld.

De brand zelf woedde in één woning, maar omliggende appartementen liepen rook- en waterschade op. Uit onderzoek van de woningcorporatie en specialisten van stichting Salvage moet nog blijken hoe ernstig die schade is.