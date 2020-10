Vier marineschepen kampen met corona

Vier schepen van de Koninklijke Marine kampen met corona bij in totaal acht bemanningsleden. De marine haalt ziek personeel zo snel mogelijk van boord.

Op Zr.Ms. Van Speijk zijn vier bemanningsleden positief getest op corona, op Zr.Ms. Johan de Witt twee, op Zr.Ms. Rotterdam één en op Zr.Ms. Karel Doorman één.

De Karel Doorman, het grootste schip van de marine, is eerder dan gepland in Den Helder is binnengelopen. Op het logistieke bevoorradingsschip is een groep van 27 opvarenden in quarantaine geplaatst. Op de Rotterdam zijn vier collega’s afgeschermd van de rest van de bemanning.

Zr.Ms. Johan de Wit en Zr.Ms. Rotterdam nemen deel aan de internationale NAVO-oefening Dynamic Marinier –5000 militairen, 37 vliegtuigen, 31 schepen– op de Middellandse Zee. Nederland geeft dit jaar leiding aan een amfibische taakgroep van de NATO Respons Force, die paraat moet staan voor eventuele oorlogsinzet. De oefening is woensdag afgelopen. Zieke marinemensen zijn met een medische vlucht naar Nederland gevlogen.

Vervelend

De besmette marinemensen hebben lichte klachten en maken het „naar omstandigheden goed”, verklaart Bernd Roelink, hoofd communicatie van de Koninklijke Marine. De coronauitbraak is „vervelend”, zegt Roelink. „Militairen hebben toch een vitaal beroep. Zij moeten er staan, als er een druk op de knop wordt gegeven.”

De marine doet op alle vier schepen brononderzoek naar de besmettingen. Niet uitgesloten is dat een ingevlogen specialist om een storing aan boord te verhelpen corona heeft meegebracht, maar zeker is dat niet.

De marine neemt maatregelen om besmettingen aan boord zoveel mogelijk te voorkomen, legt Roelink uit. Bemanningsleden moeten een week voor vertrek thuis in quarantaine. De marine beraadt zich of deze aanpak moet worden aangepast naar een verplichte week quarantaine aan boord.

De besmettingen zijn het vervelendste voor de betrokkenen zelf, benadrukt Roelink. Maar de ziektegevallen zijn ook lastig voor de bedrijfsvoering. „De marine moet toch blijven oefenen.” De marine vervangt specialisten aan boord desnoods.

Onderzeeboot

Eind maart raakten acht bemanningsleden van Zr.Ms. Dolfijn besmet met corona. De onderzeeboot met 58 opvarenden aan boord heeft zijn reis bij Schotland afgebroken en is twee weken eerder teruggevaren naar de haven van Den Helder.

Voor de zomer raasde het virus over het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosvelt, waarbij zo’n 60 procent van de vijfduizend bemanningsleden besmet raakte. De betrokken commandant luidde de noodklok over de situatie op het vliegdekschip bij het eiland Guam in de Stille Oceaan

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vond het echter niet nodig de bemanning te evacueren. De minister besloot in plaats daarvan commandant Brett Crozier, die om een evacuatie had verzocht, te ontslaan vanwege diens kritiek op zijn besluit. Uiteindelijk werden bijna vierduizend bemanningsleden in quarantaine gezet.

Ongeveer een derde van de bijna tweeduizend bemanningsleden van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle werd in april positief getest op het coronavirus. Het ministerie stelt dat 1767 bemanningsleden waren getest en uit de resultaten bleek dat minstens 668 van hen besmet waren met het coronavirus. Het Franse vliegdekschip liep twee weken eerder dan verwacht de thuishaven van Toulon binnen.