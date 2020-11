Vier mannen vast voor ‘tikkiefraude’ honderden mensen

De politie heeft vier mannen uit Amsterdam van 17 tot 21 jaar aangehouden op verdenking van fraude met de betaalverzoekapp Tikkie. Zij zouden bankrekeningen van honderden personen hebben gebruikt om dure producten te kopen. Dat deden ze door te reageren op advertenties op Marktplaats waarin een artikel te koop werd aangeboden.

De verdachten reageerden op de advertenties dat ze bereid waren de vraagprijs voor het aangeboden artikel te betalen. De aanbieders van het artikel ontvingen vervolgens, in de meeste gevallen via WhatsApp, een tikkie ter hoogte van een heel klein bedrag. Meestal was dat één cent, zogenaamd om de tenaamstelling van de bankrekening te verifiëren.

De link bleek een phishinglink te zijn, en de verdachten kregen toegang tot de bankrekeningen van slachtoffers. Daarmee schaften de jongens allerlei dure producten aan, voornamelijk elektronica zoals iPhones, iPads en PlayStations. Het shoppen met de bankrekeningen van anderen gebeurde door het hele land.

De politie kwam de verdachten van de tikkiefraude op het spoor via een onderzoek naar verschillende straatroven die in januari en februari van dit jaar in Amsterdam-Noord hadden plaatsgevonden. Dat onderzoek leidde naar een verdachte van een tiental straatroven en naar een heler, die zich ook zou bezighouden met de tikkiefraude. Uiteindelijk werden er vier verdachten aangehouden. Zij zitten in voorlopige hechtenis.