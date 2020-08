Vier mannen komen om langs Noordzeekust

De reddingsbrigade is zondag extreem druk geweest met mensen die in zee in problemen waren gekomen. Vier mannen overleden nadat ze uit zee waren gehaald ondanks reanimatiepogingen.

Het was zondag erg druk op de stranden langs de Noordzeekust. In Den Haag konden hulpdiensten maar met moeite tussen de mensen door komen. Bij de strandopgangen moesten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperden, zo zei een woordvoerder van de reddingsbrigade. Veel mensen gingen toch met opblaasbare drijfmiddelen, terwijl er een aflandige wind waaide, de zee op.

Hulpverleners zijn tot diep in de avond bezig geweest mensen uit het water te halen, die ondanks de waarschuwingen toch het water in gaan. En dan ging het ook om mensen „die te veel op hebben en mensen die eigenwijs blijven”. Zo zouden onder meer in Zandvoort veel mensen die aan de ene kant gemaand worden uit het water te gaan er even verderop weer in zijn gelopen.

Het zogeheten dagrecord van 461 hulpverleningsacties wordt zondag waarschijnlijk overstegen. „Dit komt eigenlijk nooit voor, de lifeguards zijn aan het einde van hun latijn”. Rond 23.30 uur stond het aantal levensreddende acties op 37, vier liepen er dus „helaas” niet goed af. Ook veel kinderen raakten hun ouders kwijt. „Extreem veel vandaag”, maar in alle gevallen konden ze worden herenigd met hun ouders.

Een woordvoerder van de reddingsbrigade spreekt van een uitzonderlijke situatie. In de zee langs de kust was op meerdere plaatsen sprake van gevaarlijke stroming. Volgens de reddingsbrigade zorgde de combinatie van sterke stroming en de wind die was opgestoken, voor „een zeer verraderlijke zee”. Ook was er sprake van een enorme massaliteit op de stranden, aldus de zegsman.

Langs de hele kust van Noord-Holland is de rode vlag gehesen. „Ga maximaal tot kniehoogte het water in. Volg aanwijzingen van reddingsbrigade en hulpdiensten op!”, luidde het advies van de Veiligheidsregio NHN. Eerder op de dag werd die rode vlag ook gehesen voor het gehele 11 kilometer lange strand van Den Haag. Ook daar werd de boodschap gegeven: Ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk.

Twee slachtoffers kwamen om op het strand bij Den Haag. De andere mannen overleden in Wijk aan Zee en Zandvoort. De mannen die in Den Haag omkwamen zijn een 24-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats en een 28-jarige man. Van de mensen die hun duik in zee in Zandvoort en Wijk aan Zee niet overleefden zijn geen personalia bekend.

Locoburgemeester Hilbert Bredemeijer van Den Haag had lovende woorden voor de reddingsdiensten: „De reddingsbrigade heeft heldendaden verricht en een groot aantal mensen uit zee gered.” Het stadsbestuur laat weten intens mee te leven met de nabestaanden van de overleden mannen.