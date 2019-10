Vier mannen beschoten tijdens ruzie Rotterdam

Een man heeft zaterdagochtend op vier anderen geschoten tijdens een ruzie op de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam, meldt de politie. Twee groepjes mannen kregen het rond 06.00 uur met elkaar aan de stok. Een van de betrokkenen trok toen een vuurwapen.

Volgens getuigen zocht een groepje van vier mannen de confrontatie met twee anderen. Toen het tweetal klappen kreeg, trok een van hen een wapen en schoot op de vier belagers. Niemand werd geraakt. De vier mannen gingen ervandoor, maar de twee anderen wisten een van hen te achterhalen. Deze 21-jarige Schiedammer is vervolgens toegetakeld en ligt nu in het ziekenhuis. Onduidelijk is hoe ernstig hij gewond is.

De politie hoort getuigen en heeft camerabeelden in beslag genomen.