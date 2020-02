Vier keer 20 jaar geëist voor liquidatie in Huijbergen

Tegen vier verdachten van de moord op de Litouwer Gintas Macionis in Huijbergen is in hoger beroep twintig jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de vier de moord samen gepleegd, ook al hadden ze niet allemaal een even grote rol. Voor het gerechtshof in Den Bosch bepleitte de advocaat-generaal daarom een gelijke straf voor de vier.

Drie van de mannen werden eerder door de rechtbank in Breda tot achttien jaar cel veroordeeld, terwijl de chauffeur die op de uitkijk stond toen negen jaar kreeg. Het OM stelt nu dat ze alle vier betrokken waren bij de voorbereiding en ook na de moord nog contact met elkaar hebben gehad.

De moord vond plaats in een voormalig vakantiepark. Macionis werd daar in februari 2014 volgens het OM koelbloedig geëxecuteerd. Het slachtoffer was een bekende uit het criminele circuit.