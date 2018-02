Vier jongeren mishandeld in Valkenburg

Een 22-jarige man uit Eijsden-Margraten is opgepakt voor zware mishandeling van vier jongeren. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in het uitgaansgebied van Valkenburg.

Twee van de slachtoffers waren in hun gezicht geslagen met een kapot glas. Kort daarna meldden zich bij de politie nog twee slachtoffers die waren mishandeld. Het gaat om drie jongens van zestien en zeventien jaar en een meisje van negentien, allemaal uit Valkenburg.

Enige tijd later meldde zich ook nog een meisje van zestien, dat zegt door de verdachte te zijn aangerand. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.