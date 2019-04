Bij een vechtpartij tussen jongeren aan de Paxlaan in Hoofddorp zijn vier van hen door messteken gewond geraakt. Eén persoon is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de ruzie. De politie kon niet zeggen of de aangehouden persoon degene is die heeft gestoken.

Over de ernst van de verwondingen van de vier jongeren kan de politie nog niets zeggen.