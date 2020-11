Vier jongens vast voor zware mishandeling Rotterdammer

De politie heeft vier Rotterdamse jongens van 14 en 15 jaar aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van een leeftijdgenoot uit die stad. Het groepje sloeg toe op de Brandingdijk in de wijk Nesselande.

„Het 14-jarige slachtoffer was volkomen weerloos tegen de slaande en schoppende groep”, aldus de politie. Hij werd ruw van zijn fiets gehaald, tegen de grond gewerkt en kreeg verscheidene schoppen tegen het hoofd. Uiteindelijk belandde hij in een sloot. Een voorbijganger greep in en waarschuwde de politie. De daders wisten aanvankelijk te ontkomen, maar zijn later opgepakt.

De politie is op zoek naar getuigen en sluit niet uit dat voor de mishandeling meer verdachten worden aangehouden. Of de daders de jongen kenden of dat hij een willekeurig slachtoffer was, zoekt de politie nog uit.