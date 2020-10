Vier jaar celstraf voor bezorgen vuurwerkbom in woning Urk

Een 24-jarige man is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor het veroorzaken van een explosie in een woning in Urk. De rechtbank besloot de verdachte een hogere straf op te leggen dan geëist. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, tegen de verdachte uit Espel (Noordoostpolder).

Op zondag 3 november vorig jaar werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

De vuurwerkbom was eigenlijk bedoeld voor een bewoonster verderop in de straat, omdat ze op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk, erkende de verdachte op de zitting. De mannen hadden zich echter vergist in het adres.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de veiligheid van de familie in hun eigen huis in gevaar heeft gebracht, staat in het vonnis. Bovendien liep de verdachte nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling. „Door weer in de fout te gaan laat de verdachte volgens de rechtbank zien niet te hebben geleerd van zijn eerdere daden. Ook wilde de verdachte niet meewerken aan psychologisch onderzoek. Dit alles maakt dat de rechtbank een volledig onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats vindt.”

De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, die de vuurwerkbom heeft gemaakt, is uitgesteld naar 23 december.

