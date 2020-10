Vier jaar celstraf geëist voor brandstichting in woning Arnhem

De officier van justitie heeft woensdag een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen een 60-jarige man uit Arnhem. Hij wordt ervan verdacht op 15 april zijn woning aan de Laan van Klarenbeek opzettelijk in brand te hebben gestoken.

De man heeft bekend dat hij een jerrycan met benzine op de vloer in de woonkamer heeft geleegd en daarna een brandende lucifer op de vloer heeft gegooid. Hierna was een explosie te horen, waarna er brand ontstond. Direct na de explosie hebben getuigen gezien dat hij de woning verliet en wegreed in zijn auto. Hij is enkele uren na de brand aangehouden.

De woning was dusdanig verwoest dat deze moest worden gesloopt. Ook de aangrenzende woningen liepen zware schade op. De man heeft door de brandstichting anderen in gevaar gebracht, vindt het OM. De buren in de aangrenzende woningen zijn tijdens de brand hun huis uit gevlucht. De twee gezinnen naast het afgebrande huis konden maandenlang hun woningen niet in, wat volgens het OM veel stress en verdriet heeft veroorzaakt.

De verdachte heeft verklaard dat hij zichzelf van het leven had willen beroven, maar het OM denkt dat hij mogelijk andere motieven voor de brandstichting had. Na de dood van zijn ouders ontstond er met zijn broer en zus een dispuut over de erfenis. De man wilde in de woning blijven wonen, maar in een civiele procedure is beslist dat de woning toch moest worden verkocht. Op de dag dat de woning is ontruimd en twee dagen voor de overdracht aan de nieuwe eigenaar, is de brand gesticht. Volgens deskundigen is de man in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Hij leidt aan een aanpassingsstoornis en kampt met een burn-out.

Het OM eiste woensdag in de rechtbank ook een contactverbod met de buren en een straatverbod voor de Laan van Klarenbeek. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.