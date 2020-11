Vier jaar cel voor verkrachting en aanranding Leidse studentes

Voor de aanranding en verkrachting van Leidse studentes is een 21-jarige man uit Leiden vrijdag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.

De verdachte stond terecht voor de aanranding en verkrachting van drie jonge studentes in de binnenstad van Leiden, in het najaar van 2019. De rechtbank heeft verder bepaald dat de verdachte een schadevergoeding moet betalen. Daarnaast moet hij zich laten behandelen, mag hij niet in de Leidse binnenstad komen en heeft hij een contactverbod met de slachtoffers.

De misdrijven werden in oktober, november en december gepleegd en leidden tot veel onrust onder studenten in de stad. Het eerste slachtoffer werd aangerand, de andere twee werden verkracht. In alle gevallen ging het om studentes die ’s nachts alleen op weg naar huis waren na een feestje. Aan de hand van camerabeelden kon de verdachte worden opgespoord.

De rechtbank stelt dat de verdachte uiterst berekenend te werk is gegaan. „Hij heeft slachtoffers uitgekozen die diep in de nacht alleen op straat liepen en zichtbaar onder invloed waren van alcohol, wat hen bijzonder kwetsbaar maakte. Hiermee heeft de verdachte grote onrust en gevoelens van angst in Leiden veroorzaakt, in het bijzonder onder jonge vrouwen, die zich door het nieuws over nachtelijke verkrachtingen en aanrandingen onveilig voelden.”