Vier jaar cel voor man die ‘slachtoffer’ was

Een man die tijdens een overval op een coffeeshop deed alsof hij zelf slachtoffer was, is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel.

De man pleegde samen met twee anderen de overval op de coffeeshop in Haarlem. De twee gemaskerde en minderjarige daders kwamen de winkel in mei 2011 binnen en bedreigden de eigenares met nepwapens. De verdachte was al in de shop en deed zich voor als klant, die zogenaamd werd gedwongen op zoek te gaan naar wiet en geld.

De man heeft steeds gezegd dat hij onschuldig is, maar volgens het gerechtshof in Amsterdam was hij wel degelijk betrokken en had hij de toen 16- en 17-jarige mededaders geïnstrueerd en van de wapens voorzien. Door zich voor te doen als slachtoffer zou hij de verantwoordelijkheid bij de jongens hebben willen leggen.

Het hof wilde hem een straf van 4,5 jaar opleggen, maar kortte die in omdat de procedure te lang heeft geduurd. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 3,5 jaar, welke straf hij in voorarrest al heeft uitgezeten.