Vier jaar cel voor kluisjesroof Oudenbosch

Twee beveiligers moeten vier jaar de cel in vanwege hun rol bij de spectaculaire kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch in 2018. De rechtbank in Breda veroordeelde Agron K. en Henri van W. dinsdag wegens het medeplegen van de roof, omdat ze twee oud-collega’s hielpen de bank binnen te komen. Ze manipuleerden onder meer het alarm.

Die twee andere mannen zaten tussen 2 en 4 maart vorig jaar 24 uur in het bankgebouw en namen voor in totaal zeker 8,5 miljoen euro aan waardevolle spullen mee in zes grote vuilniszakken. Ze zijn volgens het Openbaar Ministerie gevlucht naar Kroatië en Turkije.

Tegen de beveiligers was zes jaar cel geëist, omdat ze in de ogen van justitie nauw samenwerkten met de rovers. De verdachten hebben altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de roof.

De Rabobank eiste 8,5 miljoen euro schadevergoeding. De rechtbank wees 1 miljoen euro toe. Dat is het bedrag van het eigen risico van de verzekering.

De rechtbank noemde de kluisjesroof „geen doorsnee bedrijfsinbraak”. Om die reden is een hogere straf opgelegd dan de richtlijnen daarvoor. Dat komt onder meer doordat de vier mannen maandenlang nauw samenwerkten. Ze deden verkenningen in december en februari, waarbij ze de alarmen testten. Maar omdat er geen geweld is gebruikt bij de roof, vond de rechtbank de geëiste zes jaar cel wel te veel.

De rechtbank oordeelde dat de actie van undercoveragenten, die intimiderend echtgenotes van de verdachten opzochten, door de beugel kon. „Het Openbaar Ministerie heeft de grenzen van het toelaatbare op vergaande wijze opgezocht, maar is er niet overheen gegaan.”

Ook het feit dat de twee beveiligers door de politie als getuigen zijn gehoord, terwijl ze al verdachte waren, noemde de rechtbank een vormverzuim. Het had echter geen consequenties, vond de rechtbank.

Justitie probeert de twee voortvluchtigen nog op te sporen.