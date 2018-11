Vier jaar cel voor ernstig ongeval Breda

Een 24-jarige man uit Breda is veroordeeld tot vier jaar cel wegens het aanrijden van een voetganger. De man reed op 29 oktober vorig jaar om half vier ’s nachts met hoge snelheid op de Nieuwe Prinsenkade in het centrum van Breda en schepte op een zebrapad een voetganger. Hij liet het slachtoffer voor dood achter en ging ervandoor. Een poging tot doodslag, vindt de rechtbank. Naast de celstraf kreeg de man ook een rijverbod voor vijf jaar.

Het ongeluk deed zich voor in een zone waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. Het was er op dat moment druk met uitgaanspubliek. Volgens de rechtbank is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Het slachtoffer, een man van 34, werd door de klap meters de lucht in geslingerd. Hij raakte ernstig gewond.

In het vonnis hekelt de rechtbank de opstelling van de verdachte: hij heeft geen verantwoordelijkheid genomen en geen berouw jegens het slachtoffer getoond. De man was al eerder veroordeeld voor onder meer dronken rijden en het doorrijden na een ongeval. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar geëist.