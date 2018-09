Vier jaar cel voor drugsbaas die zoon verloor

Drugsbaas John G. (59) uit Breda moet vier jaar de gevangenis in, omdat hij zich in 2009 en 2010 bezighield met de productie en handel in soft- en harddrugs en witwassen. Ook zijn zoon, die meehielp in de organisatie, moet de gevangenis in. De rechtbank in Breda veroordeelde hem dinsdag tot drie jaar.

De familie G. kwam in 2010 in het nieuws toen hun woonwagen in Breda werd doorzeefd met kogels. Hun 12-jarige zoon Danny kwam daarbij om het leven. Het zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat John 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt, stelde justitie destijds. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld.

De rechtbank sprak de mannen dinsdag wel vrij van handel in die bewuste 400 kilo, omdat niet is bewezen dat het om cocaïne ging die was gestolen. „Dat het om harddrugs gaat, neemt de rechtbank aan, maar het bewijs ontbreekt.”

In totaal waren er negen verdachten. Drie ervan waren alleen verdacht in de zaak rond de handel met die 400 kilo coke. Zij werden volledig vrijgesproken. In de zaak van twee Belgische verdachten werd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Die feiten vallen onder Belgisch recht.

Twee andere medeverdachten kregen 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf.

Tegen John G. was zes jaar geëist, tegen zijn zoon vierenhalf. De straffen vielen door de gedeeltelijke vrijspraak lager uit. Bovendien kregen de twee 20 procent minder straf, omdat de zaak zo lang heeft geduurd.

De rechtbank sprak van een ‘gestructureerd samenwerkingsverband tussen de verdachten, waarin de werkzaamheden jarenlang onderling waren afgestemd’.