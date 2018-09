Vier jaar cel voor Almelose oplichtster

Een 46-jarige vrouw uit Almelo heeft vier jaar celstraf gekregen, waarvan één jaar voorwaardelijk, wegens oplichting van winkeliers, ideële organisaties en particulieren. Dat vonnis sprak de rechtbank in Almelo dinsdag uit.

Het Openbaar Ministerie had ook vier jaar tegen Truus W. geëist wegens zo’n vijftig gevallen van oplichting. Met verzinsels wist ze geld, telefoons, witgoed en fietsen te bemachtigen, heeft ze ook toegegeven. De rechtbank vindt echter dat in de meeste gevallen strikt juridisch geen sprake was van oplichting, onder meer omdat ze geen valse naam heeft gebruikt. Wel heeft ze daarbij misbruik van het vertrouwen van mensen gemaakt.

De vrouw is in het verleden vaker veroordeeld voor oplichting. Ze zit momenteel nog een voorwaardelijke straf uit en heeft eerder tbs en therapieën ondergaan.