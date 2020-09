Vier jaar cel en tbs voor doden van moeder

Voor het doden van zijn moeder is een 42-jarige man uit Eindhoven maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging. Hij stak in april vorig jaar zijn moeder dood.

De man zou zijn 71-jarige moeder vorig jaar in zijn appartement met een keukenmes om het leven hebben gebracht. De vrouw had meerdere steek- en snijwonden. Eén van die steekwonden was fataal en raakte haar long en hart. De man meldde zich zelf op het politiebureau.

De rechtbank in Den Bosch maakt uit de bewijsmiddelen op dat hij degene is die zijn moeder met het keukenmes heeft gestoken, maar acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Hij kampte volgens de rechtbank met een aanhoudende waanstoornis en was ervan overtuigd dat zijn moeder hem tegenwerkte.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van zes jaar en tbs. De celstraf valt twee jaar lager uit, omdat de rechtbank meer dan justitie er rekening mee heeft gehouden dat de man door zijn ziekelijke stoornis niet geheel verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van zijn moeder. Om de kans op herhaling te beperken heeft de rechtbank ook tbs met dwangverpleging opgelegd.