Een brand in een woning in Tilburg heeft vier honden het leven gekost. De bewoners verblijven voorlopig ergens anders, meldt de politie. Politie en brandweer waren snel bij het huis aan de Alpenlaan maar konden niet voorkomen dat de honden door de brand omkwamen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Woensdag volgt sporenonderzoek.