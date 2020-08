Vier hallen van de Bazaar Beverwijk ontruimd om coronamaatregelen

Handhavers van de gemeente Beverwijk hebben met ondersteuning van de politie zondag aan het begin van de avond hallen 30 tot en met 33 van De Bazaar in Beverwijk ontruimd, omdat het onmogelijk bleek daar anderhalve meter afstand te houden. Aan bezoekers werd gevraagd de hallen te verlaten.

De ontruiming van de hallen verliep zonder problemen. De maatregel om de vier hallen dicht te houden, geldt voor twee weken.

De gemeente Beverwijk en de veiligheidsregio Kennemerland wilden niet eerder ingrijpen, omdat bezoekers aan De Bazaar mogelijk naar andere hallen zouden uitwijken, waardoor daar gezondheidsrisico’s zouden ontstaan doordat mensen geen anderhalve meter afstand van elkaar zouden kunnen houden. Vandaar dat werd besloten een half uur voor sluitingstijd van De Bazaar met de ontruiming te beginnen.

„De sluiting van de vier hallen van De Bazaar vinden we noodzakelijk om volksgezondheidsproblemen te voorkomen,” aldus burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. „Alle maatregelen zijn erop gericht verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat bezoekers op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. Als dat op bepaalde locaties uiteindelijk niet lukt, kunnen we als bestuur niet anders dan besluiten die te sluiten.”

Al voor de ontruiming liet De Bazaar weten zich overvallen te voelen door het besluit de hallen te ontruimen, vooral ook omdat er vrijdag nog overleg heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de veiligheidsregio en de locoburgemeester van Beverwijk. De Bazaar liet weten tal van maatregelen te hebben genomen om bezoekersstromen te doseren. Ook is het verplicht een mondkapje te dragen. Door de sluiting worden honderden ondernemers getroffen, aldus de directeur van De Bazaar.

Burgemeester Smit zei dat het hem verbaasde dat De Bazaar zich overvallen voelt door het besluit om de hallen te ontruimen. „We hebben al vanaf eind juli gewaarschuwd dat het niet lukte om anderhalve meter afstand te houden. En dat overleg van vrijdag was juist bedoeld om duidelijk te maken dat er iets moest gebeuren.”

Smit benadrukte dat De Bazaar zich steeds als een constructieve gesprekspartner heeft getoond. Hij wil snel in overleg met de directeur in gesprek over het probleem van de anderhalve meter afstand in de hallen.