Vier Groningse studenten getest op coronavirus

Van de ongeveer negenhonderd Groningse studenten die op skivakantie waren in een corona-risicogebied in Sestriere in Italië zijn vier studenten getest op het coronavirus. De GGD Groningen maakt vanwege privacy-overwegingen deze uitslagen niet bekend. Wel laat de GGD weten dat tot dusver geen positieve testuitslagen zijn gemeld in de provincie Groningen. Mocht er positief getest worden, dan zal de GGD bron- en contactonderzoek starten.

De veertien bussen met Vindicat-leden kwamen zaterdagochtend aan bij sportcentrum Kardinge, de voorlichtingslocatie van de GGD in Groningen. De GGD gaf hun informatie zodat ze weten hoe ze moeten handelen in het geval ze ziekteverschijnselen krijgen die kenmerkend zijn voor het coronavirus. Als de studenten in de komende twee weken klachten ontwikkelen, moeten ze telefonisch contact opnemen met de huisarts of met GGD Groningen en uit voorzorg thuisblijven.

Jos Rietveld, directeur GGD Groningen, zegt tevreden te zijn over de samenwerking tussen Vindicat en de GGD. „Zowel afgelopen dagen als vandaag. De studenten hebben onze adviezen zeer serieus genomen.”

De studenten gingen een dag eerder dan gepland naar huis om de gemoederen te bedaren. Niet iedereen kwam met de bus terug, want een aantal groepsleden ging op eigen gelegenheid. De groep vertrok vorige week zaterdag „na overleg met experts”, toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is.