Vier gewonden na brand in flat Arnhem

Vier mensen zijn woensdagmorgen vroeg gewond geraakt door een brand in een flat aan het Gelderseplein in die stad. De vier stonden in een lift toen er brand uitbrak in de entree van de flat. Volgens de brandweer hebben zij via de liftkoker veel rook binnengekregen.

De brandweer gaat andere bewoners van de flat met hoogwerkers en ladders uit hun woningen halen. Zij kunnen niet meer op de gebruikelijke manier naar buiten, omdat de brand schade heeft aangericht aan liften en het trappenhuis.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De reddingsoperatie van de brandweer trekt zeer veel bekijks.