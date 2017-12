Een aanrijding bij het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft donderdag vier mensen gewond in dat ziekenhuis doen belanden. Een automobiliste botste frontaal op een andere auto met drie inzittenden. „Ze is op een of andere manier op de verkeerde weghelft terechtgekomen”, zegt een woordvoerster van de politie. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan.