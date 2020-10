Vier gewonden en ontruimingen na brand in flat in Sneek

In een portiekflat in de Rijperahemstraat in Sneek heeft vrijdagavond op de derde etage een uitslaande brand gewoed. Vier personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerster van de brandweer.

Een aantal omliggende woningen is ontruimd. Er wordt nog gekeken of de bewoners terug kunnen naar hun woning of dat ze de nacht elders moeten doorbrengen.

Wegens de vele rook die in de richting van het centrum dreef, is een NL-alert uitgegeven. De bevolking werd opgeroepen ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.