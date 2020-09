In het Gelderse Wezep zijn vrijdagavond vier gewonden gevallen door een vechtpartij. De politie twitterde dat in een café aan de Zuiderzeestraatweg tijdens een vechtpartij is gestoken en dat de ruzie daarna op straat werd voortgezet.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.