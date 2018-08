In de Groningse Eemshaven zijn donderdagavond vier gewonden gevallen door een bedrijfsongeval op een schip. Daarbij is een giek van een kraan afgebroken tijdens het tillen van een last, meldde de brandweer Groningen.

Het betrof een Cypriotisch schip dat windmolens plaatst op zee. Alle slachtoffers zijn van het schip gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis. De inspectie Leefomgeving en Transport is op de hoogte gebracht van het ongeval.