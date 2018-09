Vier doden door botsing trein en bakfiets in Oss

Bij een ongeluk tussen een trein en een bakfiets op het spoor in Oss zijn vier kinderen om het leven gekomen en twee zwaargewonden gevallen.

De zwaargewonden zijn een volwassene en een kind.

De kinderen kwamen van een voorschoolse opvang. De vrouw die de elektrische bakfiets bestuurde, kwam van een kinderdagverblijf en had net een of meer kinderen afgezet bij een school en was op weg naar een volgende school. Dat zeggen mensen die de vrouw kennen.

Het gaat om een bewaakte overgang, nabij station Oss-West.