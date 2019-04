Door een ongeval op de A12 bij het Prins Clausplein in Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier mensen om het leven gekomen.

De slachtoffers zaten in één auto, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk of er meer voertuigen bij het ongeluk waren betrokken. Hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden, wordt onderzocht.

Over de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog niets zeggen.

De A12 tussen Nootdorp en Den Haag is in beide richtingen afgesloten.