Vier doden bij ongeval Den Haag

Door een ongeval op de A12 bij het Prins Clausplein in Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag vier mensen om het leven gekomen.

De slachtoffers zaten in één auto, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk of er meer voertuigen bij het ongeluk waren betrokken. De auto kwam rond 1.00 uur op zijn zijkant tussen de vangrail en de geluidswal terecht, meldde Omroep West. Over de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog niets zeggen. De A12 tussen Nootdorp en Den Haag was urenlang in beide richtingen afgesloten en ging rond 06.45 uur weer open.

Opmerkelijk genoeg vond maandag op de A1 bij Deventer een soortgelijk ongeval plaats. Daarbij botste een auto tegen een portaal met verkeersborden en vloog in brand. Vier jongemannen, allen twintigers, uit Apeldoorn kwamen bij het ongeval nabij Deventer om het leven.

Een 32-jarige fietsster is dinsdag in Amsterdam om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen. Het incident had plaats op de kruising van de Marnixstraat en de Rozengracht. Het kruispunt werd volledig afgesloten door de politie. Verschillende trams reden een andere route, meldde de Amsterdamse zender AT5. Op de Marnixstraat gebeuren vaker ongelukken. Ruim een half jaar geleden kwam er nog een 19-jarige uitwisselingsstudente uit India om het leven, na een botsing met een bus.

Een 66-jarige fietser uit Bemmel is dinsdagmiddag overleden aan de verwondingen die hij kort daarvoor had op gelopen door een ongeval in Arnhem. Hij was in botsing gekomen met een auto op de kruising van de Rijkerswoerdsestraat met het RijnWaalpad. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. Het RijnWaalpad is een snelle fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen. De aanrijding deed zich rond 13.00 uur voor. De traumahelikopter bracht een trauma-arts ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed, zo meldde De Gelderlander.