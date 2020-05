Vier docenten Limburgse basisschool besmet met corona

Vier personeelsleden van basisschool De Veldhof in Eygelshoven, gemeente Kerkrade, zijn besmet met het coronavirus. Zij zijn in quarantaine gesteld, bevestigde Christian Hoebe, hoogleraar en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg, donderdag berichtgeving door 1Limburg.

De besmettingen werden ontdekt nadat het virus bij een van de docenten was geconstateerd. Uit bron- en contactonderzoek werd duidelijk dat er nog drie docenten het virus bij zich droegen, aldus Hoebe.

Veertien personeelsleden zijn woensdag getest. Donderdag en vrijdag volgt het overige personeel. Ook moeten zij een vragenlijst invullen. „Daarna bepalen we wat we maandag doen”, zei Hoebe. Vrijdag zit de GGD met de school om tafel.

De ouders zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Hun is gevraagd alert te zijn op klachten bij de kinderen of hen zelf. Uit onderzoek naar de hygiëne op school bleek overigens dat de school voldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen.

Hoebe noemde het donderdag geen verrassing dat dit kon gebeuren. „Je zult de komende maanden her en der af en toe van dit soort besmettingen zien. „Nu is het een school, straks wellicht een bedrijf.”