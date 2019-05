Vier christelijke jongeren over CU-SGP en Forum voor Democratie

In Barneveld discussieerden christelijke jongeren woensdagavond over Europese politiek. Ook SGP’er Bert-Jan Ruissen, tweede man op de CU-SGP-lijst, voerde het woord. Vier jongeren, allen politiek actief, leggen uit waarom ze donderdag stemmen op CU-SGP. En wat vinden ze van Forum voor Democratie? Is die partij van Baudet welkom in de ECR (Europese Conservatieven), de ‘familie’ waarbij CU-SGP in het Europees Parlement nu is aangesloten?

„Hoop voor weerloze”

Klariska ten Napel (28, CU) uit Zwolle, werkt in gehandicaptenzorg: „Christenpolitici kunnen mensen hoop bieden. We moeten opstaan voor de weerlozen. Denk aan prostituees of arbeiders die in kassen worden uitgebuit. Het is goed dat CU-SGP opkomt voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Fantastisch hoe Europarlementariër Peter van Dalen zich heeft ingespannen voor Asia Bibi. Deze week meldden christenen uit Irak en Syrië dat alleen christelijke partijen op cruciale momenten voor hen opkomen.

Ik vind dat Forum voor Democratie niet moet toetreden tot de ECR. De FVD polariseert en bedrijft geen constructieve politiek. Ik hou van constructief werken. Wie ik de verkiezingsoverwinning meer gun, de VVD of FVD? (Lachend) Ik gun de CU-SGP de winst. Nee, ik maak geen keuze tussen de VVD en FVD.”

„Vertraagde ramp”

Jan-Herber Hogendoorn (27, SGP) uit Gameren, bestuurskundige: „Ik vind het belangrijk dat CU-SGP in Europa christelijke waarden uitdraagt. Ook als kleine fractie kun je kwesties als de waarde van het ongeboren leven, christenvervolging en bedreigingen voor Israël op de agenda zetten. In financieel opzicht voltrekt zich in Europa een vertraagde ramp, doordat landen als Italië en Griekenland hun zaken niet op orde hebben. Europa is als een kaartenhuis dat kunstmatig met noodfondsen overeind wordt gehouden.

FVD past prima binnen de ECR. Als CU bezwaar maakt, waarom protesteert de partij dan niet tegen deelname van een Scandinavische partij die vergelijkbaar is met FVD en die ook in de ECR zit? Wie ik de verkiezingsoverwinning meer gun, de VVD of FVD? FVD natuurlijk. Ik voel me verwant met Forum. Die partij komt terecht op voor onze nationale staat. De VVD zegt dat ook te doen, maar dat is slechts lippendienst. Als het puntje bij het paaltje komt, werkt de VVD mee aan meer invloed voor de Europese Unie. Ik pleit voor terugkeer naar de vroegere EEG: richt je vooral op samenwerking op het gebied van handel. Of werk samen bij bijvoorbeeld terreurbestrijding. Maar ik wil geen Europese superstaat.”

„Ban op plastic goed”

Jeroen Troost (23, CU) uit Utrecht, docent middelbaar onderwijs: „Ik vind het van belang dat CU-SGP het middengeluid laat horen, in een tijd dat het geluid van de flanken vaak klinkt. Terecht wil de CU-SGP in Europa alleen samenwerking als dat iets toevoegt. Bijvoorbeeld rond een thema als klimaat. Ik vind het belangrijk dat CU-SGP zich inzet voor het milieu. Dat heeft te maken met rentmeesterschap. Ik ben bijvoorbeeld blij dat het Europees Parlement het gebruik van plastic aan banden legt.

Forum voor Democratie past niet binnen de ECR. De visie van FVD wijkt af van de standpunten van CU-SGP. Wie ik de verkiezingsoverwinning meer gun, de VVD of FVD? Ik gun die meer aan de VVD.

Ik voel me meer Nederlander dan Europeaan. Ik hoor verhalen als zou er een Europese Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten komen. Ik ben daar niet voor. Regel dat soort zaken op nationaal niveau.”

„Maak spoor beter”

Wim van den Dikkenberg (18, SGP) uit Ochten, deed vwo-examen: „Mensen van CU-SGP hebben onze steun nodig. Het is belangrijk dat christelijke waarden in Europa worden bepleit. Het is nodig om klimaatproblemen aan te pakken. Daar hebben we best geld voor, Europa is vrij welvarend. Meest effectieve maatregel is een CO2-taks voor bedrijven. Ook moet de spoorinfrastructuur beter. Zodat meer mensen overstappen van reizen per vliegtuig naar vervoer met de trein. Dat is beter voor het milieu.

Als er iemand anti-FVD is, dan ben ik het wel. Ik vind het belachelijk dat Thierry Baudet denkt dat het onzin is om klimaatmaatregelen te nemen. Over een nexit, vertrek van Nederland uit de EU, is de FVD inconsequent. Of ik de FVD binnen de ECR wil hebben? Dat ligt eraan. Als de FVD bereid is tot het sluiten van compromissen, zou dat kunnen. In ieder geval heb ik 100 procent liever dat de VVD wint dan dat de FVD wint.”