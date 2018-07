Vier bevingen op één dag in Limburg

In Limburg hebben zich maandag vier lichte aardbevingen voorgedaan. Drie waren vlakbij Heerlen, de vierde was bij Landgraaf, een paar kilometer verderop.

Van de bevingen rond Heerlen was er eentje rond 08.30 uur, de andere twee laat op de avond (kracht van 1,3 en 1,9). De bevingen ’s avonds waren kort na elkaar, op dieptes van 7 en 9 kilometer. De beving maandagochtend had een kracht van 2,4 en valt daarmee in de categorie ‘zeer lichte beving’.

De beving in Landgraaf (kracht 1,5) was maandagochtend vrijwel tegelijk met die in Heerlen. Al met al registreerde het KNMI deze maand al veertien bevingen in ons land, of net over de grens.