Vier Bengalen verstopt in vrachtauto Veghel

In een vrachtauto in het Noord-Brabantse Veghel heeft de politie vier mannen uit Bangladesh ontdekt. Het viertal en de bestuurder zijn aangehouden. Vermoedelijk is sprake van mensensmokkel. De politie zoekt uit wie daarbij betrokken zijn.

De 33-jarige chauffeur uit Macedonië sloeg alarm toen hij op de Taylorweg in Veghel gestommel en stemmen uit de laadruimte hoorde. Hij zegt geen idee te hebben hoe de mannen in zijn vrachtwagen zijn beland. Mogelijk zijn ze afgelopen week in Servië ingestapt.

De vier Bengalen van 20, 23, 26 en 30 jaar zijn aan de Vreemdelingenpolitie overgedragen.