Vier Belgische bedrijven voor rechter in fipronilzaak

Vier Belgische bedrijven en zeven verdachten moeten voor de rechtbank verschijnen in de zaak rond de met fipronil vervuilde eieren. Het Nederlandse bedrijf Chickfriend had dat middel tegen bloedluis illegaal gebruikt om kippenstallen in Nederland en België te ontsmetten. Miljoenen eieren en kippen moesten in 2017 worden geruimd en talloze kippenboerderijen moesten hun deuren sluiten.

De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen besloot dinsdag dat vier Belgische bedrijven en zeven personen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor illegale handel in producten waaraan fipronil werd toegevoegd, met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Het Openbaar Ministerie in Antwerpen verdenkt hen ook van lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en witwassen.

Er waren in juli 2017 meerdere huiszoekingen geweest. De verdachten zijn vijf Belgische mannen en twee vrouwen, uit Antwerpen en het Nederlandse Chaam. De vier bedrijven zijn gevestigd in Ravels, Torhout, Melle en Hamois. Wanneer de rechtszaak begint is nog onbekend.

Het OM in Nederland liet in september weten dat het onderzoek naar de twee bestuurders van Chickfriend nog loopt.