Vier Amsterdamse tieners opgepakt voor gewelddadige straatroven

De Amsterdamse politie heeft vier tieners uit die stad aangehouden als verdachten van een aantal gewelddadige straatroven. Ze zouden er zeker vijf op hun geweten hebben.

De verdachten zijn jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De straatroven gebeurden in de afgelopen twee maanden bij tramhaltes in Amsterdam Nieuw-West. Mensen werden beroofd van hun waardevolle spullen. De daders gebruikten grof geweld. In sommige gevallen werden de slachtoffers met een mes bedreigd, aldus de politie.

Drie van de vier verdachten zitten nog vast. Een verdachte is vrijgelaten maar blijft nog wel verdachte in deze zaak.