Vier aanhoudingen voor drugshandel en witwassen

De politie heeft tijdens invallen op locaties in onder meer Amsterdam, Lelystad en een Spaanse badplaats wapens, drugs en voor enkele tonnen aan contant geld in beslag genomen. Vier verdachten uit Amsterdam, Amstelveen, Zandvoort en Uithoorn zijn opgepakt. Ze variëren in leeftijd van 25 tot 46 jaar. De huiszoekingen vonden dinsdag al plaats.

De politie denkt dat de verdachten winsten uit de handel in verdovende middelen hebben witgewassen. „Tijdens de invallen werden grote hoeveelheden softdrugs, elf voertuigen, zes vuurwapens en een contant geldbedrag van enkele honderdduizenden euro’s in beslag genomen”, aldus de politie vrijdagavond.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven in elk geval veertien dagen vastzitten.