In de Limburgse plaats Maasbree zijn maandag vier mensen aangehouden vanwege een schietincident aan de Dorpsstraat. Eén persoon raakte daarbij (licht)gewond.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen precies betrokken waren bij het schietincident, dat rond 20.30 uur plaatsvond. Direct daarna gingen mensen in auto’s ervandoor. Twee auto’s zijn in beslag genomen door de politie voor onderzoek.