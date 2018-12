Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, een in Lisse en een in Portugal heeft doorzocht. Hierbij werd beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een gouden Rolex-horloge, computers, mobiele telefoons en bankrekeningen in Nederland, Spanje, Portugal en Italië.

In drie van de doorzochte panden troffen rechercheurs hennepplantages aan. In totaal zijn vier mannen aangehouden, een van 38, twee van 30 en een van 22 jaar oud. Die laatste drie werden gepakt op een van de hennepplantages.

Het onderzoek richt zich op een 55-jarige man en de aangehouden 38-jarige Amsterdammer. De FIOD vermoedt dat de 55-jarige man, die nog niet is aangehouden, anderen faciliteert bij het witwassen van criminele inkomsten. Dat zou hij onder meer doen via verhullende constructies met buitenlandse bankrekeningen en ondernemingen. De dienst verdenkt de 38-jarige man ervan dat hij hiervan gebruik heeft gemaakt.

De FIOD kwam de verdachten op het spoor na informatie uit een eerder onderzoek, waarbij een geldkoerier met 200.000 euro contant geld werd aangehouden. Dit leidde tot het oprollen van een Braziliaans-Nederlandse cocaïnelijn.