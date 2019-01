Vier aanhoudingen in grote drugszaak Suriname

De Surinaamse politie heeft dinsdag vier mensen opgepakt in verband met de grote drugszaak waarbij vorige week ruim 2300 kilo cocaïne is onderschept in de haven van Paramaribo. Het gaat om een douaneambtenaar, twee inklaarders en een vrachtwagenchauffeur, maakte de politie dinsdag bekend. Het zijn de eerste aanhoudingen in de zaak.

Maandag (lokale tijd) werd bekend dat de rijstexporteur Nitender Oemrawsingh in buurland Guyana is vermoord. Hij was de verzender van de container waar de drugs in zijn gevonden. De politie had hem man in beeld, maar had hem nog niet aangehouden. Zijn advocaat Irwin Kanhai zei dinsdagmorgen op de Surinaamse radio dat Oemrawsingh had verklaard dat de drugs niet van hem waren en dat hij ook niet op de haven was toen de container werd geladen. De drugs waren verpakt in pakketten die verstopt zaten tussen de zakken rijst in de container.