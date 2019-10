Vier aanhoudingen bij boerenprotest Den Haag

Bij het boerenprotest in Den Haag zijn woensdag in totaal vier mensen aangehouden. Twee zijn gearresteerd voor het gooien van vuurwerk, een persoon voor belediging en iemand voor het niet opvolgen van een bevel of verordening. Volgens de politie is de demonstratie tot dusver „zonder grote incidenten verlopen”.

Dat laatste laat ook de gemeente in een verklaring weten, „maar de overlast was groot”. Ze prijst het optreden van de politie en de steun van Defensie. „De hulpverlening van ambulance en brandweer heeft ongestoord plaats kunnen vinden.”

De gemeente laat verder weten dat donderdag opnieuw veel politie op de been zal zijn. In de ochtend willen de boeren een ontbijt aanbieden aan inwoners. „Mogelijk wil men daarna nog een rondgang maken langs voor boeren relevante organisaties in Den Haag.”