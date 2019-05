Vier aanhoudingen bij actie tegen hennepteelt

Politie en justitie hebben dinsdag vier verdachten aangehouden bij een grote actie tegen de georganiseerde hennepteelt in Limburg. Het gaat om twee 40-jarige mannen en een vrouw van 36 jaar die in België wonen. Ook werd een 34-jarige man van Albanese afkomst uit Geleen aangehouden bij de actie.

Bij de grootschalige actie zijn dinsdagochtend invallen gedaan in tientallen woningen en bedrijfspanden in Geleen en omgeving. Onderzoek van de politie wijst uit dat vooral personen van Albanese afkomst bij deze grootschalige hennepteelt betrokken zijn.

Om 14.00 uur geven justitie, politie en de burgemeester van Sittard-Geleen een toelichting op de actie. Dan worden meer resultaten van de actie bekendgemaakt.

Het spoor naar de Albanezen stamt uit 2006, toen de politie een hennepplantage ruimde in Geleen. Daarbij stuitte de politie op financiële documenten die verder onderzocht zijn. Sinds eind vorig jaar nam de recherche in Limburg een bedrijf onder de loep aan de Groenstraat in Geleen.

Hoewel het bedrijf zich op papier zei bezig te houden met onder meer personenvervoer en reisbemiddeling, bood het in werkelijkheid vermoedelijk hulp aan de criminelen van Albanese afkomst. Zo zouden er illegale betaalservicediensten verricht zijn en zouden de criminelen op andere manier zijn ‘gefaciliteerd’, aldus de politie.

Bij de ‘integrale actie’ zijn meer dan honderd politieagenten betrokken. Maar ook andere partijen zoals gemeenten, de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en energiebedrijf Enexis. Als een plantage wordt aangetroffen wordt deze geruimd en controleert Enexis of er sprake is van stroomdiefstal.